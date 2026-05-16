Taiwan sieht Käufe als wichtig für Stabilität an

Taiwans Vizeaussenminister Chen Ming-chi sagte, US-Waffenverkäufe an Taiwan seien «immer ein Eckpfeiler von Frieden und Stabilität in der Region gewesen». Die Haltung der USA zu Taiwan habe sich nicht geändert, daher habe sich auch Taiwans Position zu Waffenverkäufen nicht geändert. Entscheidend sei aber auch, dass Taiwan selbst seine Entschlossenheit zur Verteidigung zeige und bereit sei, Mittel in den Ausbau seiner Verteidigung zu investieren. Taiwan werde weiter mit den USA kommunizieren, um mehr Klarheit zu gewinnen.