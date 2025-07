Vietnam soll demnach einen Zoll von 20 Prozent auf alle Importe in die USA zahlen. Für Fracht, die in den Vereinigten Staaten umgeladen und weitertransportiert wird, wird ein doppelt so hoher Prozentsatz veranschlagt. Zudem wolle das südostasiatische Land den USA «vollständigen Zugang» zu seinem Markt gewähren - etwas, dass es laut Trump «noch nie zuvor» gemacht hatte. «Wir werden in der Lage sein, unsere Produkte in Vietnam zum NULL-Zollsatz zu verkaufen», schrieb er.