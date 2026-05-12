Anfang April einigten sich die Konfliktparteien auf eine Waffenruhe. Verhandlungen über ein dauerhaftes Ende des Kriegs sind jedoch in eine Sackgasse geraten. Zu den wichtigsten Streitpunkten gehört das iranische Atom- und Raketenprogramm, die Unterstützung militanter Gruppen in der Region sowie die Kontrolle über die Strasse von Hormus. Unter Vermittlung Pakistans hatten Vertreter der USA und Irans in den vergangenen Wochen Vorschläge über eine diplomatische Lösung ausgetauscht.