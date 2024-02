Der litauische Aussenminister Gabrielius Landsbergis bezeichnete Trumps Äusserungen im Gegenteil als «klares Signal, dass Europa mehr tun muss». In einem am Sonntag veröffentlichten TV-Interview der Nachrichtenagentur Reuters sagte der konservative Politiker: «Ich freue mich, sagen zu können, dass Litauen in diesem Jahr 2,77 Prozent seines BIP für die Verteidigung ausgibt.» In Litauen werde darüber diskutiert, ob man darüber hinausgehen sollte. Einige forderten, dass die Verteidigungsausgaben um weitere 0,7 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erhöht werden sollten. «Ich denke, dass diese Art von Botschaften in den Vereinigten Staaten, aber auch in Deutschland, Gehör finden.» Andere EU-Regierungen hatten Trump für seine Warnung scharf kritisiert, dass er als US-Präsident jene Länder gegen einen russischen Angriff nicht verteidigen würde, die nicht genug für ihre Verteidigung ausgäben.