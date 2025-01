Striktes Abschieben

* Die Einwanderungsbehörde ICE darf künftig auch an sensiblen Orten wie Kirchen, Schulen und Krankenhäusern Migranten ohne gültige Papiere festnehmen. Das war ihr seit 2011 verboten und wurde unter der Regierung des nun abgetretenen US-Präsidenten Joe Biden weiter eingeschränkt. Medienberichten zufolge hat die Trump-Regierung auch grossangelegte Abschiebe-Razzien unter dem Namen «Operation Safeguard» in mehreren Städten geplant - an welchen Orten genau, ist nicht bekannt.