Trump wies die Kritik auf Social Media zurück. «Diese Dummköpfe, die denken, ich ​sei nicht ​hart genug gegen den ⁠Iran gewesen, während der Aktienmarkt gerade ein REKORDHOCH ​erreicht hat und die Ölpreise 'purzeln', ⁠sind entweder eifersüchtig, schlechte Menschen oder dumm», schrieb er. Das Abkommen ‌könnte dem Kongress zur Prüfung vorgelegt werden. Nach einem Gesetz aus dem Jahr 2015 muss jedes Abkommen, das das ‌iranische Atomprogramm und die Lockerung von Sanktionen betrifft, vom Kongress ​geprüft werden.