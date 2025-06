Einsatz mit Hilfe von Tankflugzeugen?

Die zum Abwurf der GBU-57 benötigten Tarnkappenbomber mit einer Reichweite von bis zu 9.600 Kilometern sind regulär ausschliesslich auf dem Luftwaffenstützpunkt Whiteman im US-Bundesstaat Missouri stationiert - also rund 11.000 Kilometer Luftlinie vom möglichen Ziel Fordo entfernt. Bei einem Einsatz über grössere Distanzen müssen die Bomber in der Luft betankt werden. Dass das kein Hinderungsgrund sein muss, zeigt ein früherer - von der US-Luftwaffe bestätigter - B-2-Einsatz in Afghanistan. Der Staat am Hindukusch ist noch etwas weiter von Whiteman entfernt als der Iran.