Aus Deutschland und anderen europäischen Staaten kam an der neuen Strategie umgehend scharfe Kritik. Aussenminister Johann Wadephul sagte zu den kritischen Äusserungen zur Meinungsfreiheit, er glaube «nicht, dass irgendjemand uns dazu Ratschläge geben muss». In Deutschland gebe es nicht nur die staatlichen Gewalten der Exekutive, der Legislative und der Jurisdiktion, «sondern zu Recht auch freie Medien». Auch die EU-Kommission von Ursula von der Leyen wies die Vorwürfe gegen die EU zurück.