Zuvor hatte Ägypten Berichte über einen US-Plan bestätigt. «Es gibt von den USA einen Entwurf für einen Plan, der der iranischen Seite übermittelt wurde und der nun geprüft wird», sagte Ägyptens Aussenminister Badr Abdel-Atti. Über die darin enthaltenen Punkte, die teilweise bereits von Medien veröffentlicht wurden, könne er aber nicht sprechen. Man hoffe, dass es bald direkte Gespräche mit den beteiligten Seiten geben werde. Ägypten versuche, unter anderem zusammen mit Pakistan und der Türkei zu vermitteln.