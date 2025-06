Das Vertrauen der Finanzmärkte in die USA ist bereits erschüttert. So hat der Dollar stark an Wert verloren, der Euro stieg am Donnerstag auf den höchsten Stand seit September 2021. Ein wesentlicher Grund liegt in der chaotischen Zollpolitik von Trump. Hinzu kommt harsche Kritik an US-Notenbankchef Jerome Powell, von dem Trump immer wieder Zinssenkungen fordert. Selbst über den Status des Dollar als Weltleitwährung herrscht Unsicherheit.