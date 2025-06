Kaliforniens demokratischer Gouverneur Gavin Newsom erklärte, Trump heize die Lage mit der Mobilisierung der Nationalgarde absichtlich an und nehme eine weitere Eskalation billigend in Kauf. Ein solcher Einsatz sei nicht Aufgabe der Nationalgarde «und wird das Vertrauen der Öffentlichkeit erschüttern». Es gebe keinen Mangel an Sicherheitskräften, die Regierung wolle «ein Spektakel» inszenieren. Er appellierte an die Demonstranten, friedlich zu bleiben und der Regierung keinen Vorwand zu bieten.