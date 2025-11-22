Selenskyj stimmt sich mit der EU-Führung ab

Die ukrainische Führung will den Friedensplan nicht einfach hinnehmen. Selenskyj sagte, er werde sich mit der EU über eigene Vorschläge abstimmen. Der Präsident sieht sein Land unter erheblichem Druck und sprach von einem der «schwierigsten Momente» in der Geschichte der Ukraine. Sie stehe vor der Entscheidung, entweder ihre Würde zu verlieren oder die USA als Schlüsselpartner. Ohne Unterstützung der grössten Militärmacht wäre der Abwehrkampf gegen die Invasoren deutlich erschwert.