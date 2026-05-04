Die Lage an der blockierten Meerenge von Hormus verschärft sich nach einem neuen Vorstoss von US-Präsident Donald Trump. Die US-Marine begann nach eigenen Angaben mit der von Trump angeordneten Befreiung festsitzender Schiffe im Rahmen der Initiative mit dem Titel «Projekt Freiheit». US-Zerstörer seien durch die Strasse von Hormus in den Persischen Golf eingefahren, teilte das für Nahost zuständige Regionalkommando Centcom auf dem Portal X mit. Zwei Handelsschiffe unter US-Flagge hätten das Seegebiet verlassen können. Unabhängige Bestätigungen gab es zunächst nicht.