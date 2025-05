Kreml spricht bei Trump von «emotionaler Überlastung»

Der Kreml ordnete Trumps Kritik an Putin als Überreaktion des US-Präsidenten ein. Kremlsprecher Dmitri Peskow sprach in Moskau von «emotionaler Überlastung» zu Beginn des Gesprächsprozesses. Kritik am Massenbombardement der vergangenen drei Nächte auf die Ukraine wies er dabei zurück. Putin treffe «die Entscheidungen, die für die Sicherheit unseres Landes notwendig sind», sagte Peskow.