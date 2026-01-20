Der Exportrückgang und das Importplus liessen den Exportüberschuss Deutschlands im Handel mit den USA in den ersten elf Monaten 2025 auf 48,9 Milliarden Euro schrumpfen. «Dies ist der niedrigste Wert für diesen Zeitraum seit dem Pandemiejahr 2021», erklärten die Statistiker. Im Vorjahreszeitraum 2024 hatte der Überschuss noch auf einem Rekordhoch von 64,8 Milliarden Euro gelegen. Trotz dieses Rückgangs um fast ein Viertel blieben die USA in den ersten elf Monaten des Jahres 2025 das Land, mit dem Deutschland den weltweit höchsten Handelsbilanzüberschuss erzielte.