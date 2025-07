In den USA sorgte die Trump-Regierung für eine neue Branchensituation mit der Abschaffung der strikten Abgasregeln in Kalifornien, die den Ton für das ganze Land vorgaben. Ford senkte nun die Ausgaben für CO2-Ausstossrechte um rund 1,5 Milliarden Dollar. Der Handel mit den CO2-Zertifikaten war bisher eine wichtige Gewinnquelle für den Elektroauto-Hersteller Tesla . Ford will nun auch wieder mehr in Verbrenner-Antriebe investieren.