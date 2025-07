Donald Trumps Importzölle haben den US-Autoriesen General Motors (GM) im vergangenen Quartal 1,1 Milliarden Dollar gekostet. Der Gewinn brach dadurch im Jahresvergleich um 35 Prozent auf 1,9 Milliarden Dollar (1,62 Mrd Euro) ein, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Für das gesamte Jahr rechnet GM weiterhin mit einer Belastung von vier bis fünf Milliarden US-Dollar durch die vom US-Präsidenten verhängten Zölle. An der Börse kamen die Neuigkeiten schlecht an.