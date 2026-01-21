Wirtschaftsministerin Katherina Reiche warnt vor vorschnellen Gegenmassnahmen Europas gegen die von Donald Trump angekündigten Zölle im Grönland-Konflikt. «Massnahmen kann ich nur dann ausrollen, wenn ich weiss, was eigentlich auf dem Tisch liegt. Und bis auf Ankündigungen kennen wir nichts», sagte die CDU-Politikerin auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Sie betonte: «Alles, was dazu führt, Europa nach aussen zu spalten oder Uneinigkeit erkennen zu lassen, hilft uns nicht, das schwächt uns.»