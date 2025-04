Das gewaltige Zollpaket der US-Regierung und damit verbundene Konjunktursorgen haben die Finanzmärkte am Donnerstag kräftig unter Druck gesetzt. Am Frankfurter Aktienmarkt fiel der Dax zum Handelsauftakt auf den tiefsten Stand seit Anfang Februar. Im Nachmittagshandel ging es um etwa zwei Prozent auf knapp 22.000 Punkte nach unten. Zuvor gab es bereits deutliche Kursverluste an den Aktienbörsen in Asien. Starke Verluste gab es auch bei den Ölpreisen, während die Flucht in sicherer Anlagehäfen den Goldpreis auf ein weiteres Rekordhoch trieb.