Der schwelende internationale Handelskonflikt bleibt auch am Freitag das Hauptthema und sorgt für Unruhe an den Börsen. Während die Kurse in Japan deutlich nachgeben und damit den negativen Vorgaben der Wall Street gefolgt sind, haben sich die chinesische Märkte stabilisiert. Dagegen signalisiert der Broker IG für den Schweizer SMI vorbörslich ein Plus von knapp einem halben Prozent und für den deutschen DAX gar von 0,7 Prozent.