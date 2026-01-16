Angesprochen auf den Zeitpunkt der Entsendung der deutschen Soldaten sagte Pistorius in den ARD-«Tagesthemen», dies sei «ein zeitlicher Zufall». «Das ist ja schon deshalb Zufall, weil wir, als wir die Planung dafür aufgesetzt haben, noch gar nicht wissen konnten, erstens, dass das Gespräch am Mittwoch stattfindet und wie es ausgehen würde.» An dem Tag war es zu einem weitgehend ergebnislosen Krisengespräch zwischen den USA, Dänemark und Grönland gekommen.