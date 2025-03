Erreicht werden soll dies durch jährliche Zuwächse beim Wehretat um 0,2 Prozentpunkte. «Das zeigt unseren Partnern, dass sie mit uns rechnen können», sagte Fiala in Prag. Er begründete den Schritt mit dem Krieg in der weniger als 400 Kilometer entfernten Ukraine und Veränderungen in der internationalen Ordnung. «Wir müssen bereit sein, uns zu verteidigen», betonte Fiala.