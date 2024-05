Die USA und Tschechien wollen bei der Bekämpfung von Desinformationskampagnen künftig enger zusammenarbeiten. US-Aussenminister Anthony Blinken und sein tschechischer Kollege Jan Lipavsky unterzeichneten am Donnerstag in Prag ein entsprechendes Memorandum. Lipavsky verwies in diesem Zusammenhang auf die jüngsten Enthüllungen über das prorussische Propagandanetzwerk «Voice of Europe», das sein Land auf die nationale Sanktionsliste gesetzt hat.