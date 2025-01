Die Transalpine Ölleitung transportiert Erdöl vom Hafen im italienischen Triest zu Raffinerien in Mitteleuropa. In Ingolstadt besteht Anschluss an eine Pipeline, die nach Tschechien führt. In den nächsten Monaten sollen letzte Betriebstests und die Zertifizierung des neuen Systems abgeschlossen werden, wie es hiess.