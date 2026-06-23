In Tschechien eskaliert der Streit darüber, wer das Land beim bevorstehenden Nato-Gipfel in Ankara am 7. und 8. Juli vertreten darf. Der liberale Präsident Petr Pavel hat eine Klage vor dem Verfassungsgericht in Brünn (Brno) eingereicht, um seine Teilnahme an dem Treffen der Staats- und Regierungschefs des Verteidigungsbündnisses durchzusetzen. Zuvor hatte die rechte Regierung entschieden, Ministerpräsident Andrej Babis, Verteidigungsminister Jaromir Zuna und Aussenminister Petr Macinka zu dem Gipfel zu entsenden, nicht aber den Präsidenten.