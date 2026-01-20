Regierungschef erklärt Unterschied zwischen Karte und Globus

Später lieferte Babis eine Art Erklärvideo nach. «Manche lachen mich aus, weil sie ein anderes Gehirn haben als ich», sagte er darin selbstironisch. Doch auf einer üblichen Weltkarte sehe Grönland grösser aus als es ist. Erst auf dem Globus erkenne man das tatsächliche Flächenverhältnis zwischen Grönland und den USA oder Europa. Zudem sehe man «schön plastisch», wie nahe Russland an Grönland liege und wie russische Raketen über den Nordpol nach Nordamerika fliegen könnten.