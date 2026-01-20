Regierungschef erklärt Unterschied zwischen Karte und Globus
Später lieferte Babis eine Art Erklärvideo nach. «Manche lachen mich aus, weil sie ein anderes Gehirn haben als ich», sagte er darin selbstironisch. Doch auf einer üblichen Weltkarte sehe Grönland grösser aus als es ist. Erst auf dem Globus erkenne man das tatsächliche Flächenverhältnis zwischen Grönland und den USA oder Europa. Zudem sehe man «schön plastisch», wie nahe Russland an Grönland liege und wie russische Raketen über den Nordpol nach Nordamerika fliegen könnten.
Hoffen auf Einigung unter Verbündeten
Zur US-Drohkulisse gegen Grönland bezog der selbsterklärte Fan des US-Präsidenten Donald Trump keine klare Stellung. Einerseits betonte er, dass Grönland «selbstverständlich» zum dänischen Königreich gehöre. Andererseits forderte er Dänemark und die USA zu einer diplomatischen Verhandlungslösung auf. «Ich hoffe, dass es gut ausgeht und sich die Verbündeten einigen», sagte Babis. Der Milliardär und Gründer der rechtspopulistischen Partei ANO ist seit Dezember zum dritten Mal tschechischer Regierungschef. Tschechien ist - wie die USA und Dänemark - Mitglied der Nato./hei/DP/tih
(AWP)