Die tschechische Staatsbrauerei Budweiser Budvar hat im vorigen Jahr mehr als 1,8 Millionen Hektoliter Bier gebraut - so viel wie noch nie zuvor in einem Jahr seit der Gründung 1895. Davon gingen mehr als 70 Prozent in den Export, wie am Freitag aus dem Jahresbericht des Unternehmens hervorging. Einer der Hauptabsatzmärkte für Budweiser Budvar (Budejovicky Budvar) ist Deutschland. Der Reingewinn nach Steuern stieg demnach im Vergleich zu 2022 um 46,3 Prozent auf umgerechnet knapp 11,6 Millionen Euro.