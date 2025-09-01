Die Polizei konnte den mutmasslichen Angreifer nach eigenen Angaben kurz nach der Tat festnehmen. Ihm werde unter anderem Störung des öffentlichen Friedens zur Last gelegt, hiess es. Weitere Angaben etwa zum Motiv machten die Ermittler zunächst nicht. Zu dem Zwischenfall kam es bei einer Wahlkampfkundgebung in der Gemeinde Dobra im äussersten Osten Tschechiens. Die populistische Partei ANO des Milliardärs Babis liegt in Umfragen vor der Parlamentswahl am 3. und 4. Oktober vorn.
Der liberalkonservative Ministerpräsident Petr Fiala verurteilte die Attacke auf den Oppositionspolitiker Babis. Er halte zwar dessen Politik für gefährlich, Gewalt habe aber keinen Platz in der Gesellschaft. Der ANO-Vizechef Karel Havlicek warf hingegen den Regierungsparteien vor, im Wahlkampf Hass auf seinen Parteichef zu schüren. «Jetzt endete es mit einem Schlag auf den Kopf, beim nächsten Mal könnte es schlimmer sein», kritisierte der Ex-Verkehrs- und Industrieminister./hei/DP/nas
