Die Polizei konnte den mutmasslichen Angreifer nach eigenen Angaben kurz nach der Tat festnehmen. Ihm werde unter anderem Störung des öffentlichen Friedens zur Last gelegt, hiess es. Weitere Angaben etwa zum Motiv machten die Ermittler zunächst nicht. Zu dem Zwischenfall kam es bei einer Wahlkampfkundgebung in der Gemeinde Dobra im äussersten Osten Tschechiens. Die populistische Partei ANO des Milliardärs Babis liegt in Umfragen vor der Parlamentswahl am 3. und 4. Oktober vorn.