Die USA wollen den taiwanischen Chiphersteller TSMC mit milliardenschweren Zuschüssen und Darlehen beim Bau von Fabriken in Arizona unterstützen. Insgesamt soll der Konzern 6,6 Milliarden US-Dollar (rund 6,09 Mrd Euro) an Zuschüssen und bis zu fünf Milliarden Dollar (4,6 Mrd Euro) an Darlehen erhalten. Im Rahmen einer vorläufigen Vereinbarung werde TSMC eine dritte Fabrik in Phoenix errichten, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Diese soll zu den bereits geplanten Fertigungsstätten in Arizona hinzukommen, die planmässig ihre Produktion 2025 und 2028 aufnehmen. Damit investiere das Unternehmen mehr als 65 Milliarden Dollar in den Bundesstaat.