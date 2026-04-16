Das Nettoergebnis stieg im ersten Quartal überraschend deutlich um 58 Prozent auf umgerechnet 15,37 Milliarden Euro. Das war das neunte Quartal mit Gewinnsteigerungen in Folge. Vergangene Woche hatte der taiwanische ‌Konzern mit einem Umsatzplus von 35 Prozent die Markterwartungen ebenfalls übertroffen. Für das laufende Quartal peilt TSMC Erlöse von 33 bis 34 Milliarden Euro an. Dies wäre ein Plus von ​bis zu 34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und ein ​Rekordwert. Im Gesamtjahr werde das Geschäft voraussichtlich um mehr ​als 30 Prozent zulegen statt wie bisher prognostiziert um etwa 30 Prozent.