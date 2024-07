Die Aktien des wertvollsten Börsenwerts Asiens fielen daraufhin in Taipeh zeitweise um weitere 4,3 Prozent, obwohl der Reingewinn überraschend deutlich um 36 Prozent auf umgerechnet 6,95 Milliarden Euro gestiegen ist. In der vergangenen Woche hatte TSMC mit einem Umsatzplus in ähnlicher Grössenordnung die Markterwartungen ebenfalls übertroffen.