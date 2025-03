In Taiwan will TSMC weiteren Angaben zufolge allein im laufenden Jahr elf neue Produktionslinien in Betrieb nehmen. Ein Ende der Ausbautätigkeit sei nicht in Sicht, betonte Wei. «Es ist immer noch nicht genug.» Die Regierung Taiwans sieht die Bedeutung von TSMC für die weltweite Chip-Versorgung als Absicherung gegen eine mögliche Aggression Chinas. Die Volksrepublik betrachtet die Inselrepublik als Teil ihres Territoriums. TSMC baut darüber hinaus weitere Werke in Japan und Deutschland.