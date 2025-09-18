«Für den Oman gibt es eine grosse Nachfrage auf Seiten der Urlauber - aber bislang wenig Angebot», sagte Tui-Strategiechef Peter Krüger. Oman bringt den Angaben zufolge Grundstücke und Kapital in das Gemeinschaftsunternehmen ein, an dem Omran und Tui jeweils 45 Prozent der Anteile halten sollen. Ein weiterer privater Investor werde zehn Prozent erhalten. Tui steuere die Buchungsprozesse vom Flug, über den Transfer bis zum Hotel und den Kreuzfahrten bis zu den Ausflügen vor Ort bei./stw/jha/