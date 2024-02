Am 24. Juni soll der Handel der Tui-Aktie in London eingestellt werden, das Papier danach nur noch in Frankfurt und Hannover auf dem Kurzettel stehen. Hauptbörse werde dann statt London Frankfurt sein. Das soll Tui auch eine Rückkehr in den MDax ermöglichen. «Wir würden erwarten, dass wir dann im Juni in den MDax aufgenommen werden», sagte Finanzvorstand Mathias Kiep. Im Gegenzug werde Tui aus dem britischen Index FTSE 250 ausscheiden./fjo/DP/ngu