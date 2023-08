Der Reisekonzern Tui hat am Freitag in Hannover seine neue Konzernzentrale eröffnet. Zwei Jahre lang war am «Tui Campus» am bisherigen Sitz von Tui Deutschland gebaut worden. In der neuen Konzernzentrale zieht die Tui Group 2800 Mitarbeiter von acht Konzerngesellschaften zusammen, die bisher auf drei Standorte in Hannover verteilt waren.

25.08.2023 14:59