Für das neue Geschäftsjahr bis Ende September 2026 setzt Ebel bei seinen Gewinnplänen erneut auf die bekannten Marken des Konzerns. Zwar dürfte der Umsatz währungsbereinigt nur um 2 bis 4 Prozent wachsen - auch weil sich die zusammen mit Royal Caribbean betriebene Kreuzfahrtsparte und zusammen mit anderen Eigentümern betriebene Hotels hier nicht so stark auswirken. Der bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) soll jedoch um 7 bis 10 Prozent steigen - wie sich Ebel es auch für die Folgejahre im Durchschnitt vorgenommen hat.