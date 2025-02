An der Börse fanden die Neuigkeiten jedoch keinen Anklang. Die Tui-Aktie lag kurz nach Handelsstart am Dienstagmorgen mit sechs Prozent im Minus bei 7,99 Euro. Aus einem Anstieg in Richtung Zwischenhoch vom Dezember, der sich vorbörslich angedeutet hatte, wurde damit nichts. Seit dem Jahreswechsel steht nun wieder ein Abschlag von 4,4 Prozent zu Buche.