Der Krieg am Persischen Golf erschwert weiter die Pläne des deutschen Reisekonzerns Tui . «Unsere Zahlen und der gesamte Markt zeigen den Trend hin zu einem starken kurzfristigen Buchungsverhalten und insbesondere in die westlichen Mittelmeerländer», teilte der Konzern am Mittwoch mit seinen Quartalszahlen in Hannover mit. Knapp die Hälfte der Verbraucher, die im Sommer verreisen wollten, hätten noch nicht gebucht. Tui-Chef Sebastian Ebel hofft auf höhere Durchschnittspreise. Bei den eigenen Hotels und Kreuzfahrtschiffen zeichnen sich höhere Preise bereits ab.