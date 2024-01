Der weltgrösste Reisekonzern Tui lässt seine Aktionäre über einen Rückzug von der Londoner Börse abstimmen. Bereits Anfang Dezember hatte das Management zur Vorlage von Geschäftszahlen in Aussicht gestellt, die Notierung der Tui-Aktie aus London wieder nach Frankfurt zu verlegen. Damit könnte die Aktie dann womöglich in den Index der mittelgrossen Werte, den MDax, zurückkehren, sofern die entsprechenden Kriterien der Deutschen Börse erfüllt werden. Die Resonanz zu einem Delisting in London sei von Aktionärsseite her positiv gewesen, hiess es nun am Donnerstag in der Einladung zur Hauptversammlung am 13. Februar. Daher solle auf dem virtuellen Treffen darüber abgestimmt.

04.01.2024 17:01