Die Gäste seien mit einem Airbus A380 der Qatar Airways von Doha, der Hauptstadt von Katar, gestartet und sollten am Abend gegen 18.35 Uhr in Frankfurt am Main landen. Ein Teil der Crew sei ebenfalls an Bord. «Somit haben wir jetzt alle Gäste von den Schiffen runter», sagte der Sprecher.