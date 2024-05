An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an: Die Tui-Aktie legte zeitweise um rund drei Prozent zu. Am frühen Nachmittag lag sie noch mit 1,7 Prozent im Plus bei 7,12 Euro. Damit wurde sie allerdings nur rund ein Prozent teurer gehandelt als zum Jahreswechsel. Anfang April war ihr Kurs noch auf etwas mehr als 8 Euro gestiegen.