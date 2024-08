Die Reiselust der Kunden liefert Tui weiterhin Rückenwind. Das Hotelgeschäft mit Marken wie Riu, Tui Blue und Robinson legte zuletzt deutlich zu und Kreuzfahrten blieben gefragt, was auch höhere Preise erlaubte. Im dritten Geschäftsquartal bis Ende Juni stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 9,5 Prozent auf 5,8 Milliarden Euro, wie der Tui am Mittwoch mitteilte. Als um Sondereffekte bereinigter Gewinn vor Zinsen und Steuern blieben davon 231,9 Millionen Euro übrig und damit knapp 37 Prozent mehr als vor einem Jahr. Das Unternehmen schnitt damit besser ab als von Analysten erwartet und sprach selbst von einem Rekordquartal. Für die Aktien zeichneten sich am Morgen deutliche Kursgewinne ab.