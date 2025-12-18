Das Touristikunternehmen hat deshalb den Flugplan seiner Airline Tuifly für den kommenden Winter zur Buchung freigegeben. Besonders gefragt blieben die Kanarischen Inseln und Ägypten, hiess es. Tuiflys Heimatflughafen und grösster Standort ist Hannover. Dort soll das Angebot zum Winter 2026 mit einem zusätzlichen Flugzeug ausgebaut werden.
Die andauernde Reiselust spiegelt sich auch in den Geschäftszahlen wider: Im abgelaufenen Geschäftsjahr steigerte Tui den Umsatz um gut vier Prozent auf 24,2 Milliarden Euro. Besonders gut liefen nach Unternehmensangaben die Geschäfte mit den eigenen Hotels und Kreuzfahrten./kge/DP/stw
