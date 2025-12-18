Frühbuchen liegt im Trend: Viele Menschen planen ihren Urlaub inzwischen so weit im Voraus, dass bei Tui bereits Reisen bis in die Osterferien 2027 gebucht werden können. «Immer mehr Gäste sichern sich rund um Weihnachten nicht nur ihren Sommerurlaub, sondern planen inzwischen Reisen, die noch über ein Jahr im Voraus liegen», sagte Tui-Produktchef Steffen Boehnke.