Gemessen am Gesamtmarkt sei der Trend aber wenig ausgeprägt, so Tui-Kommunikationschef Aage Dünhaupt. Ein wesentlicher Grund seien die deutlich höheren Preise im Norden im Vergleich zu klassischen Mittelmeerzielen. All-Inclusive-Ferien seien auf diesem Preisniveau kaum möglich. Gerade für Familien sei ein Urlaub in Skandinavien deutlich teurer als etwa in der Türkei.