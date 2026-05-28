E-Hoi habe alle Anteile an der Zürcher Cruisetour AG sowie sämtliche 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Tui Suisse übernommen, teilte das zur deutschen Tui-Gruppe gehörte Touristikunternehmen am Donnerstag mit. Das Team in Zürich werde nun ein zentraler Bestandteil des Schweizer Kreuzfahrtgeschäfts der E-Hoi, heisst es.