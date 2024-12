An der Börse wurden die Neuigkeiten mit Kursverlusten quittiert: Obwohl die Geschäftszahlen in etwa so ausfielen wie von Analysten erwartet, verlor die Tui-Aktie am Vormittag zeitweise 8,5 Prozent auf rund 7,74 Euro. Zuletzt gehörte sie mit einem Abschlag von 4,8 Prozent immer noch zu den Schlusslichtern im MDax , dem Index der mittelgrossen Werte. Börsianer berichteten von Gewinnmitnahmen der Anleger, nachdem die Tui-Aktie in den vergangenen Wochen und Monaten stark zugelegt hatte. Im Vergleich zum vergangenen Jahreswechsel hat das Papier jetzt noch rund 14 Prozent gewonnen.