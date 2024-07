Der Reisekonzern Tui will mit dem Angebot neuer Wandelschuldverschreibungen Geld für den Rückkauf umlaufender Papiere einnehmen. So sollen Wandelanleihen im Umfang von rund 475 Millionen Euro und einer Laufzeit von 7 Jahren ausgegeben werden, wie der Konzern am Donnerstagabend mitteilte. Die Hannoveraner wollen nach der Preisfestsetzung der neuen Anleihen dann alte Wandelanleihen mit der Fälligkeit 2028 für bis zu 472 Millionen Euro zurückkaufen.