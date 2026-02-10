Weniger Kontingenten gekauft

Für den Winter hatte Tui bereits weniger Hotel- und Flugkontingente fest eingekauft, um sie nicht am Ende mit hohen Rabatten losschlagen zu müssen. Im Pauschalreisegeschäft zählte das Unternehmen aus Hannover im ersten Geschäftsquartal bis Ende Dezember daher nur 3,7 Millionen Urlauber und damit zwei Prozent weniger als ein Jahr zuvor.