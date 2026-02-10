Ebels Vorgänger Fritz Joussen hatte die frühere Markenvielfalt bei Tui kräftig zusammengestrichen. So flaggte er etwa das Geschäft von Thomson in Grossbritannien und von 1-2-Fly in Deutschland auf die Hauptmarke Tui um, die vor allem für höherwertige Reisen gestanden hatte. Auch derzeit ist Tui mit Hotel- und Clubmarken wie Riu und Robinson vor allem im teureren Segment positioniert. In diesem Bereich ist das Wachstum aber begrenzt, zumal Urlaube in den vergangenen Jahren deutlich teurer geworden sind.