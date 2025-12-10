Im abgelaufenen Geschäftsjahr bis Ende September steigerte Tui den Umsatz um gut vier Prozent auf 24,2 Milliarden Euro, wie der Konzern bereits im November mitgeteilt hatte. Der bereinigte operative Gewinn legte um neun Prozent auf gut 1,4 Milliarden Euro zu. Auf die Aktionäre entfiel ein Überschuss von rund 636 Millionen Euro, gut ein Viertel mehr als im Vorjahr.
Die Aktionäre sollen auch in den kommenden Jahren wieder mit Dividenden rechnen können: Für das laufende Geschäftsjahr und darüber hinaus will Tui 10 bis 20 Prozent des bereinigten Gewinns je Aktie an die Anteilseigner ausschütten./stw/mis
(AWP)